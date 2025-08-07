Пожар локализовали
В поселке Бисерть (Свердловская область) огонь охватил лесопилку на улице Южная, 4А. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет — до ближайших садовых домов около 100 метров. Пожар локализован», — пояснили в ведомстве.
Над ликвидацией пожара работают более 60 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Пострадавших нет.
