На свердловском молокозаводе нашли массу нарушений

В Алапаевске (Свердловская область) сотрудники Россельхознадзора устроили внеплановую проверку на местном молокозаводе, где обнаружили грубые нарушения. Среди них: масса насекомых и грязные помещения насекомых, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП, осуществляющего деятельность по изготовлению молочной продукции в Алапаевске. В ходе контрольно-надзорных мероприятий на производстве обнаружены многочисленные нарушения», — пояснили там.
На предприятии зафиксировали загрязнение инвентаря и наличие насекомых в помещениях. Напольное покрытие оказалось повреждено, продукция хранилась с нарушением требований. Инспекторы также обнаружили скопление грязи, конденсат на оборудовании и плесень на поверхностях.
В отношении владельца составили административные протоколы. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений до 1 октября 2025 года.
