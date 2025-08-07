Свердловский священник предложил запретить алкомаркеты в жилых домах

В Свердловской области предложили вернуть вытрезвители и запретить алкомаркеты в жилых домах. Автором идеи выступил Иеромонах Тихон, настоятель Храма во имя Святой Троицы в Ревде.
Священнослужитель считает, что возрождение вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев поможет решить проблему бытового алкоголизма. «Человек живет дома, пьет, его никто не выгонит, он мешает жить пожилым родителям, они его боятся. А когда его закроешь в эту штуку (вытрезвитель прим. ред.). В лечебно-трудовые профилактории вообще было бы замечательно, это его отрезвит, он поймет, что может быть хватит», — пояснил иеромонах Тихон в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Он также отметил, что не выступает за введение сухого закона, однако считает необходимым ограничить доступность алкоголя в городах. В частности, священнослужитель призвал запретить размещение алкомаркетов в жилых домах и вынести такие магазины на пустыри или в крупные торговые центры. По мнению иеромонаха Тихона, реклама алкогольной продукции и большое количество точек продаж провоцируют людей к регулярному употреблению спиртного.
