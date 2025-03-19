Власти ХМАО готовы заплатить крутым IT-шникам миллион рублей

В ХМАО открыта регистрация на IT-марафон «Хакатон 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
IT-шники поборются за призовой фонд в миллион рублей в Сургуте
IT-шники поборются за призовой фонд в миллион рублей в Сургуте Фото:

В Югре открыта регистрация на десятый IT-марафон «Хакатон. Хантатон 2025». Его призовой фонд составит один миллион рублей, сообщает telegram-канал «Югра Zофициально».

«Юбилейный югорский „Хакатон. Хантатон-2025“ принимает заявки. Стать участником захватывающего события, получить ценный опыт и завести новые знакомства могут как начинающие, так и продвинутые программисты от 14 лет и старше. В этом году призовой фонд составит 1 000 000 рублей», — сообщает telegram-канал.

Команды айтишников будут соревноваться в двух номинациях. «Юниоры» встретятся онлайн с 18 по 26 апреля, а «профи» очно в Сургуте с 6 по 27 апреля. Организаторы подготовили несколько кейсов, где программисты смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за призовой фонд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре открыта регистрация на десятый IT-марафон «Хакатон. Хантатон 2025». Его призовой фонд составит один миллион рублей, сообщает telegram-канал «Югра Zофициально». «Юбилейный югорский „Хакатон. Хантатон-2025“ принимает заявки. Стать участником захватывающего события, получить ценный опыт и завести новые знакомства могут как начинающие, так и продвинутые программисты от 14 лет и старше. В этом году призовой фонд составит 1 000 000 рублей», — сообщает telegram-канал. Команды айтишников будут соревноваться в двух номинациях. «Юниоры» встретятся онлайн с 18 по 26 апреля, а «профи» очно в Сургуте с 6 по 27 апреля. Организаторы подготовили несколько кейсов, где программисты смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за призовой фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...