Власти ХМАО готовы заплатить крутым IT-шникам миллион рублей

В Югре открыта регистрация на десятый IT-марафон «Хакатон. Хантатон 2025». Его призовой фонд составит один миллион рублей, сообщает telegram-канал «Югра Zофициально».
«Юбилейный югорский „Хакатон. Хантатон-2025“ принимает заявки. Стать участником захватывающего события, получить ценный опыт и завести новые знакомства могут как начинающие, так и продвинутые программисты от 14 лет и старше. В этом году призовой фонд составит 1 000 000 рублей», — сообщает telegram-канал.
Команды айтишников будут соревноваться в двух номинациях. «Юниоры» встретятся онлайн с 18 по 26 апреля, а «профи» очно в Сургуте с 6 по 27 апреля. Организаторы подготовили несколько кейсов, где программисты смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за призовой фонд.
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