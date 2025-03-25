Кремль не стал раскрывать подробности о новых участниках переговоров РФ и США

Кремль пока не намерен раскрывать подробности о новых участниках перегоров России и США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова участника российской делегации Григория Карасина о том, что к переговорному треку привлекут другие страны и ООН.
«Пока нечего добавить к тому, что я сказал по этому сюжету», — заявил Песков. Эти слова прозвучали во время общения с журналистами.
Песков уточнил, что об итогах переговоров в Саудовской Аравии уже доложено в Москву. Сейчас полученная информация анализируется, добавил пресс-секретарь президента.
В Эр-Рияде 24 марта прошел новый раунд российско-американских переговоров. От российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Карасин по итогам контактов с американцами заявил, что к переговорам России и США привлекут другие страны и ООН.
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