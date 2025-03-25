Кремль не стал раскрывать подробности о новых участниках переговоров РФ и США

Кремль не стал комментировать присоединение ООН к переговорам РФ и США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремль не стал комментировать информацию о присоедении других стран и ООН к переговорам России и США
Кремль не стал комментировать информацию о присоедении других стран и ООН к переговорам России и США Фото:

Кремль пока не намерен раскрывать подробности о новых участниках перегоров России и США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова участника российской делегации Григория Карасина о том, что к переговорному треку привлекут другие страны и ООН.

«Пока нечего добавить к тому, что я сказал по этому сюжету», — заявил Песков. Эти слова прозвучали во время общения с журналистами.

Песков уточнил, что об итогах переговоров в Саудовской Аравии уже доложено в Москву. Сейчас полученная информация анализируется, добавил пресс-секретарь президента.

В Эр-Рияде 24 марта прошел новый раунд российско-американских переговоров. От российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Карасин по итогам контактов с американцами заявил, что к переговорам России и США привлекут другие страны и ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль пока не намерен раскрывать подробности о новых участниках перегоров России и США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова участника российской делегации Григория Карасина о том, что к переговорному треку привлекут другие страны и ООН. «Пока нечего добавить к тому, что я сказал по этому сюжету», — заявил Песков. Эти слова прозвучали во время общения с журналистами. Песков уточнил, что об итогах переговоров в Саудовской Аравии уже доложено в Москву. Сейчас полученная информация анализируется, добавил пресс-секретарь президента. В Эр-Рияде 24 марта прошел новый раунд российско-американских переговоров. От российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Карасин по итогам контактов с американцами заявил, что к переговорам России и США привлекут другие страны и ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...