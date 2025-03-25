В Челябинске начал работу фастфуд ресторан морепродуктов из Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Mussels Craft. Екатеринбург, мидии, морепродукты, еда
В Челябинске открылся ресторан «Мидийное место» Фото:

В Челябинске официально открылся филиал сети ресторанов «Мидийное место» из Сочи. Заведение работает в техническом режиме, сообщили представители точки.

«Спешим обрадовать вас, ресторан „Мидийное место“ открывает свои двери в техническом режиме», — сообщается на официальной странице ресторана в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что столики в заведении забронировать невозможно.

В меню предложены три варианта фирменных мидий в горшочках за 890 рублей. Блюдо подают с гренками и картофелем фри. Там же подают сеты из устриц, магаданские креветки, тартар из рыбы и мусс из мидий. На горячее можно заказать блюда на теплане, а также пасты с морепродуктами и рыбой. В меню включили по три вида салатов и супов, а в карте бара — фирменные лимонады, кофе, милкшейки, чаи и слабоалкогольные напитки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске официально открылся филиал сети ресторанов «Мидийное место» из Сочи. Заведение работает в техническом режиме, сообщили представители точки. «Спешим обрадовать вас, ресторан „Мидийное место“ открывает свои двери в техническом режиме», — сообщается на официальной странице ресторана в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что столики в заведении забронировать невозможно. В меню предложены три варианта фирменных мидий в горшочках за 890 рублей. Блюдо подают с гренками и картофелем фри. Там же подают сеты из устриц, магаданские креветки, тартар из рыбы и мусс из мидий. На горячее можно заказать блюда на теплане, а также пасты с морепродуктами и рыбой. В меню включили по три вида салатов и супов, а в карте бара — фирменные лимонады, кофе, милкшейки, чаи и слабоалкогольные напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...