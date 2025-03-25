В Челябинске начал работу фастфуд ресторан морепродуктов из Сочи

25 марта 2025 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске открылся ресторан «Мидийное место» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске официально открылся филиал сети ресторанов «Мидийное место» из Сочи. Заведение работает в техническом режиме, сообщили представители точки. «Спешим обрадовать вас, ресторан „Мидийное место“ открывает свои двери в техническом режиме», — сообщается на официальной странице ресторана в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что столики в заведении забронировать невозможно. В меню предложены три варианта фирменных мидий в горшочках за 890 рублей. Блюдо подают с гренками и картофелем фри. Там же подают сеты из устриц, магаданские креветки, тартар из рыбы и мусс из мидий. На горячее можно заказать блюда на теплане, а также пасты с морепродуктами и рыбой. В меню включили по три вида салатов и супов, а в карте бара — фирменные лимонады, кофе, милкшейки, чаи и слабоалкогольные напитки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске официально открылся филиал сети ресторанов «Мидийное место» из Сочи. Заведение работает в техническом режиме, сообщили представители точки. «Спешим обрадовать вас, ресторан „Мидийное место“ открывает свои двери в техническом режиме», — сообщается на официальной странице ресторана в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что столики в заведении забронировать невозможно. В меню предложены три варианта фирменных мидий в горшочках за 890 рублей. Блюдо подают с гренками и картофелем фри. Там же подают сеты из устриц, магаданские креветки, тартар из рыбы и мусс из мидий. На горячее можно заказать блюда на теплане, а также пасты с морепродуктами и рыбой. В меню включили по три вида салатов и супов, а в карте бара — фирменные лимонады, кофе, милкшейки, чаи и слабоалкогольные напитки.