07 октября 2025

Глава челябинского СК отчитается перед Бастрыкиным за мягкий приговор чиновнице

© Служба новостей «URA.RU»
Александр Бастрыкин ждет доклад от Константина Правосудова
Александр Бастрыкин ждет доклад от Константина Правосудова Фото:

И.о главы челябинского следкома Константин Правосудов должен предоставить доклад председателю СК РФ Александру Бастрыкину по делу в отношении начальника одного из управлений мэрии Коркино Анжелике Ильиных. Бастрыкин хочет знать детали расследования дела, по которому был вынесен слишком мягкий приговор, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Чиновница в Коркино Челябинской области осуждена за злоупотребление должностными полномочиями к наказанию в виде штрафа за предоставление непригодного жилья сиротам. При этом она сохранила свою должность. Бастрыкин поручил Правосудову доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Ильиных осудили 7 октября. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде удалось доказать, что чиновница в 2022 году она поручила заключить контакт с единственным поставщиком — ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“». При этом сумма контракта явно превышала среднерыночную. Бюджету округа был нанесен многомиллионный ущерб.

При этом приговор суда был гуманным: Ильиных получила штраф в размере 50 тысяч рублей. Никаких дополнительных санкций в ее отношении не последовало.

© Служба новостей «URA.RU»
