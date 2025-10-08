Мишустин на прием беженцев с Украины и Донбасса выделил челябинцам 41 миллион

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 41,8 млн рублей на прием беженцев с Украины, Донбасса и других пострадавших территорий. Это следует из подписанного распоряжения кабинета министров.
«Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования», — заявлено в документе. Распоряжением располагает URA.RU.
Средства можно использовать на покрытие расходов, потраченных на лиц, находящихся в пунктах временного размещения. Всего Мишустин направил на данные цели 4,259 млрд рублей.
Согласно нормам расходов, установленным распоряжением, компенсация за размещение составила до 913 рублей на человека в сутки. На организацию питания власти предусмотрели до 415 рублей ежедневно на каждого человека.
Средства выделены из резервного фонда правительства страны. МЧС России должно представить отчет о целевом использовании выделенных ассигнований до 1 марта 2026 года.
В сентябре регион уже получил 71,4 млн рублей на те же цели. Нормативы расходов, которые компенсировались, соответствовали октябрьским.
