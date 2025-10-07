Власти одобрили изменения при строительстве квартала по проекту Артемия Лебедева в историческом центре Челябинска. Застройщик «Голос.Квартал 1736» возведет там ЖК с автостоянкой и эксплуатируемой крышей, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный дом со встроенными помещениями для объектов обслуживания жилой застройки и подземно-надземной автостоянкой от 105 до 129 машино-мест с эксплуатируемой кровлей под благоустройство) на земельном участке. Максимальный процент застройки — 42 в территориальной зоне исторического центра. Адрес объекта: улица Карла Маркса, Российская в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Застройщик «Голос.Квартал 1736» планирует возвести многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземно-надземной автостоянкой от 105 до 129 машино-мест с эксплуатируемой кровлей под благоустройство. Площадь участка под застройку — 4 280 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 30 млн 306 тысяч рублей.
Документацию по планировке территории под строительство нового квартала по проекту Артемия Лебедева в центре города мэрия утвердила в мае 2025 года. Его возведет застройщик «Голос. Квартал 1736».
Последние общественные обсуждения по проекту прошли в Челябинске с 11 августа по 8 сентября 2025 года. Проект застройщик группа компаний «Голос» воплощает совместно с партнером — девелопером «ФишерГрупп». Квартал построят на месте снесенного рынка «Пешеходный» в границах улиц Российской, Карла Маркса, Красноармейской и Труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!