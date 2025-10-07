Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлию Сударенко наградили медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Благодаря ее взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой из плена вернулись 74 жителя региона. Высокую награду вручил губернатор региона Алексей Текслер.
«Благодаря взаимодействию Юлии Сударенко с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой из плена вернулись 74 жителя Челябинской области. Медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени награждается Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко», — сообщили при вручении награды. Медаль была торжественно вручена в резиденции губернатора.
Текслер подчеркнул, что Сударенко работает Уполномоченным с 2020 года, за это время она лично рассмотрела более 23 тысяч обращений. Глава региона отметил, что наивысшей наградой является благодарность тысяч человек, которым была оказана помощь.
«Сегодня мы отмечаем 15-летие со дня создания института Уполномоченного по правам человека в нашем регионе. Поначалу эта работа казалась непривычной, она не была вписана ни в одну вертикаль, не принадлежит ни одной ветви власти, но способна влиять на судьбы тысяч людей, возвращая веру в добро и справедливость. Это не просто должность или особый общественный статус, это очень важный и эффективный инструмент защиты прав граждан и мы искренне гордимся, что Челябинская область в числе первых ввела у себя этот институт», — добавил глава региона.
Постановление о награждении Уполномоченного «За вклад в обеспечение гарантий госзащиты прав и свобод человека и гражданина на территории области» было опубликовано 26 сентября. Сударенко юрист, ранее она трудилась в полиции, в региональном управлении Минюста РФ и на других ответственных должностях.
