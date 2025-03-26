Какие праздники отмечают 27 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

В четверг, 27 марта 2025 года, по всему миру и в России будут отмечаться несколько значимых праздников — от профессиональных до православных. Особое внимание заслуживает Всемирный день театра, который в этом году проходит уже в 63-й раз, а также День войск национальной гвардии России. Для православных верующих эта дата связана с именем преподобного Венедикта Нурсийского, а в народном календаре день известен как «Венедиктов день» или «Скотник». Как провести этот день, каким традициям следовать и что категорически нельзя делать 27 марта — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 27 марта
День памяти Преподобного Венедикта Нурсийского
В православном календаре 27 марта 2025 года — день почитания памяти преподобного Венедикта Нурсийского, основателя западного монашеского ордена бенедиктинцев. Святой родился в итальянском городе Нурсия в 480 году. Получив образование в Риме, Венедикт был поражен безнравственностью окружающих и решил избрать для себя иной путь — служение Богу.
Первоначально Венедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Еффеди, затем удалился в горы. Три года он провел в полном уединении, ведя суровую борьбу с искушениями. Вскоре к нему стали приходить люди, желающие жить под его руководством. Число его учеников выросло настолько, что он разделил их на двенадцать общин.
Позднее святой Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь, где написал устав, впоследствии принятый многими западными монастырями. За свою жизнь преподобный совершил множество чудес исцеления и даже воскрешения. Его кончина наступила в 543 году.
В этот же день верующие отмечают обретение Феодоровской иконы Божьей Матери, которая хранится в Богоявленском соборе Богоявленско-Анастасиина монастыря в Костроме. Эта икона считается чудотворной и особо почитается в России.
Народный праздники 27 марта 2025
Венедиктов день
В народном календаре 27 марта известно как Венедиктов день или Скотник. Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку начиналась весенняя линька.
В этот день было принято ухаживать за домашними животными: их чистили, вычесывали, купали. Особое внимание уделялось местам содержания скотины — конюшням, хлевам, сараям. Их тщательно убирали, меняли подстилку, выносили старую солому и навоз.
Для защиты животных от сглаза и болезней проводились особые обряды и ритуалы, читались заговоры. Например, чтобы свиньи не портили огород, их загоняли во двор и звали через окно. На шею животным вешали специальные обереги в виде лент, а в конюшнях размещали подковы для защиты от злых сил.
Народная мудрость отразилась в поговорках: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». «Скотину водить — не разиня рот ходить», «Корова на дворе — харч на столе».
Что можно и нельзя делать 27 марта 2025: приметы и запреты
В Венедиктов день существовало немало примет и запретов. Считалось, что если в этот день стоит мороз, то холода продержатся еще неделю. Быстрое таяние снега и туман предвещали ненастное лето, а гром — урожайный и теплый сезон. Если уровень воды в реке не менялся, ожидали засушливое лето.
По поведению животных также судили о погоде: плохая дойка коровы указывала на скорую перемену погоды, отказ от воды — на приближающийся дождь, а повышенный аппетит животных тоже был признаком осадков.
Особое внимание уделялось зеркалам — в этот день рекомендовалось избегать смотреть на свое отражение до захода солнца, особенно пожилым людям. Считалось, что зазеркалье может вытянуть жизненные силы и привести к болезни или даже смерти.
Запрещалось точить ножи, охотиться, колоть дрова и брать в руки оружие, чтобы не накликать беду. А вот молитвы, напротив, приветствовались, особенно о наступлении мира на родной земле.
Российский праздник 27 марта 2025 года
День войск национальной гвардии России
27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ №10 от 16 января 2017 года, сменив День внутренних войск МВД России, который отмечался с 1996 года.
История войск национальной гвардии уходит корнями в эпоху Ивана Грозного, когда появились опричные войска, лично преданные царю. Однако официальной точкой отсчета считается 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I была создана Внутренняя стража — предшественница Внутренних войск.
Сегодня Росгвардия выполняет важные задачи: борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов. С февраля 2022 года росгвардейцы также принимают участие в специальной военной операции на Украине.
Девиз Росгвардии — «Всегда на страже». В день праздника проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим.
Международные праздники 27 марта 2025
Всемирный день театра
27 марта 2025 года весь мир в 63-й раз отметит Всемирный день театра. Этот международный профессиональный праздник был учрежден в 1961 году на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. Первые празднования прошли в 1962 году.
Цель праздника — популяризация зрелищного искусства и укрепление культурных связей между народами. Девиз торжества: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
В этот день известный театральный деятель обращается с посланием к мировому театральному сообществу. Работников театра награждают грамотами и премиями, проводятся мастер-классы, семинары, тренинги, выставки и премьерные показы. В Москве проходит акция «Ночь театров» с открытыми показами, мастер-классами и экскурсиями за кулисы.
Интересный факт: в комедийном театре «Teatreneu» в Барселоне стоимость билета зависит от количества улыбок зрителя. Они распознаются мониторами, вмонтированными в спинки кресел.
День нефролога
27 марта также отмечается День нефролога — профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний почек. Этот день отмечается в России, Украине и Беларуси.
Нефролог — специалист, исследующий функционирование почек и лечащий заболевания этих органов. Он выявляет причины, диагностирует недуги, прописывает терапию и методы профилактики, контролирует протекание болезни. Для успешной работы нефролог должен обладать знаниями в смежных областях: неврологии, сосудистой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии.
В День нефролога проводятся просветительские лекции, семинары, конференции, мероприятия по повышению квалификации. Телевизионные программы и документальные фильмы рассказывают о профессии, успехах в этой сфере, заболеваниях почек и рекомендациях по сохранению здоровья.
Интересные факты о нефрологии: в 2011 году в мире было трансплантировано 110 000 органов, 76 000 из которых — почки. Нефрологические болезни впервые исследовал личный врач королевы Виктории Ричард Брайт, а нефрология выделилась в отдельную клиническую дисциплину только во второй половине XX века.
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