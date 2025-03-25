Четвертая неделя Великого поста: что можно есть, рецепты

С 24 по 30 марта продлится четвертая неделя Великого поста. Главная цель Святой Четыредесятницы — подготовить верующих к Пасхе. О том, что можно и нельзя делать в этот период поста, какие есть ограничения в еде и как разнообразить стол в это время — в материале URA.RU.
Когда проходит Великий пост в 2025 году
В 2025 году Великий пост у православных христиан начался 3 марта и продлится до 19 апреля. Сроки проведения поста варьируются ежегодно, так как они определяются в зависимости от даты празднования Пасхи. Традиционно начало поста приходится на понедельник, который наступает за семь недель до Пасхи.
Чему посвящена четвертая неделя Великого поста
Четвертая неделя Великого поста известна как Средокрестная. Она продолжает тему предыдущей, третьей недели, которую называют Крестопоклонной. Основная задача третьей недели заключалась в поклонении Кресту, на котором был распят Иисус Христос, и восхвалении его жертвы, благодаря которой был спасен мир.
Это почтительное отношение к Кресту должно сохраняться и в период с 24 по 30 марта. Однако стоит отметить один важный аспект: неделя получила название «Средокрестная» в связи с тем, что в среду, 26 марта, приходится середина Великого поста.
Что можно и нельзя делать
В этот период запрещено есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, сливочное масло, яйца, белый хлеб, сдобная выпечка, в также употреблять любые спиртные напитки. Не рекомендуется в эти дни собирать дома шумные компании и посещать публичные мероприятия.
Православным нужно в это время читать Святое писание, посещать храмы. Во время четвертой недели священники рекомендуют уделять особенное внимание своей семье. Также принято печь крестообразные печенья или постные пироги и дарить соседям.
Что можно есть в четвертую неделю Великого поста
- Понедельник, 24 марта — сухоядение. Разрешены хлеб, свежие овощи, фрукты, орехи и сухофрукты.
- Вторник, 25 марта — горячая пища без масла. Можно готовить постные супы на воде, тушеные или вареные овощи, а также каши.
- Среда, 26 марта — сухоядение. Разрешены только сырые овощи и фрукты.
- Четверг, 27 марта — горячая пища без масла. Рекомендуется есть постные супы, тушеную капусту с грибами, овощное рагу.
- Пятница, 28 марта — сухоядение. Основная часть рациона — хлеб, свежие овощи, фрукты и орехи.
- Суббота, 29 марта — горячая пища с маслом. В меню разрешено включать тушеные овощи, каши, бобовые.
- Воскресенье, 30 марта — горячая пища с растительным маслом. В этот день в рацион можно включать запеченные овощи, постные пироги, супы с маслом.
Домашние рецепты
Капуста с перловкой и грибами
Сытное и вкусное блюдо для любого постного дня. Для красоты за 10 минут до окончания готовки можно добавить помидор или красный перец.
Ингредиенты:
- перловая крупа — 4 столовые ложки,
- капуста — 1 кочан,
- белые грибы — 10 шт,
- луковица — 1 шт,
- соль,
- перец.
Приготовление: кочан капусты следует отварить в слегка подсоленной воде до тех пор, пока листья не станут мягкими. Грибы предварительно замочите в воде, а затем также отварить. В отдельной кастрюле сварите перловую крупу до готовности. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, затем смешайте его с вареной перловкой и нарезанными грибами. Эту смесь посолите и поперчить по вкусу.
Этот фарш уложите в капустные листья, после чего их аккуратно заверните. Завернутые листья перекладывают в кастрюлю, заливают грибным отваром и тушат под закрытой крышкой на протяжении 10-15 минут.
Суп из спаржи
Очень вкусный, малокалорийный и полезный суп из спаржи идеально подходит для правильного питания. Простое в приготовлении блюдо станет любимым для всех членов семьи.
Ингредиенты:
- спаржа — 350 грамм,
- картофель — 2 шт,
- морковь — 1 шт,
- зелень,
- соль,
- сахар.
Приготовление: перед приготовлением блюда следует тщательно промыть спаржу, картофель и морковь. Овощи необходимо очистить от кожуры и нарезать на мелкие кусочки. После этого их следует смешать и поместить в кипящую воду. Варка должна продолжаться примерно 20 минут. По истечении указанного времени в бульон добавляются соль и сахар по вкусу. Готовое блюдо подается горячим, украшенным свежей нарезанной зеленью.
Помидоры, фаршированные баклажанами
Для приготовления этого блюда нужно всего несколько ингредиентов. Однако прекрасно подойдет как для скромного ужина, так и для праздничного застолья.
Ингредиенты:
- помидоров — 8 шт,
- лук — 2 шт,
- баклажан — 2 шт,
- чеснок — 3 зубчика,
- зелень,
- растительное масло,
- соль.
Приготовление: для начала следует тщательно помыть помидоры, обсушить их и аккуратно удалить плодоножки. Затем необходимо вынуть мякоть помидоров и перетереть ее до состояния пюре. Баклажаны следует также хорошо промыть, разрезать пополам и запечь в предварительно разогретой духовке до готовности. После запекания с баклажанов следует снять кожуру и нарезать мякоть мелкими кубиками.
Лук обжарить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета. К обжаренному луку добавить томатное пюре и подготовленные баклажаны, посолить по вкусу и тушить на медленном огне примерно 25 минут. За несколько минут до готовности в смесь следует добавить протертый чеснок.
Подготовленные помидоры наполнить получившейся овощной смесью, сверху посыпать измельченной зеленью. Такая закуска отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.
Салат из капусты с орехами
Свежий, простой салат отлично подойдет на перекус. Особый изысканный вкус блюду придают веточки кинзы.
Ингредиенты:
- белокочанной капусты 400 гр,
- луковица -1 шт,
- очищенных грецких ореха, — 4 шт,
- растительное масло — 2 ст. л.,
- сахара — 1 ст.л.,
- тмина — 1 ч.л.,
- лимонного сока — 1 ст.л.,
- кинза — 2 веточки.
Приготовление: промыть белокочанную капусту и нашинковать ее на тонкие полоски. Луковицу следует очистить от шелухи и мелко нарезать. Затем капусту и лук смешать, добавив к ним соль, и перетирать до тех пор, пока не начнет выделяться сок. Орехи измельчить и смешать с мелко нарубленной кинзой. В отдельной емкости смешать растительное масло, соль, сахар и лимонный сок для приготовления заправки. Салат перемешать с полученной заправкой перед подачей.
Щи в горшочке
Щи в горшочке — сытно, вкусно и просто. Таким обеденным блюдом моно накормить большую семью или компанию друзей.
Ингредиенты:
- овощной бульон — 1,5 л,
- перловая крупа — 100 г,
- квашеная капуста — 400 г,
- картофель — 1–2 шт,
- луковица — 1 шт,
- томатной пасты — 3 ст. л.,
- корень петрушки — 1 шт,
- чеснок — 2 зубчика,
- лавровый лист.
Приготовление: крупу замочить на 1,5-2 часа и отварить до полуготовности. Квашеную капусту промыть, отжать, поместить в сковороду м добавить несколько ложек овощного бульона. Тушить до полной мягкости. Отдельно мелко нарезать лук, морковь и картофель. Обжарить до золотистого оттенка, либо потушить в малом количестве воды. После этого ввести томатную пасту и продолжить готовку еще на протяжении 3–5 минут.
В горшочек для запекания выложить крупу, сверху равномерно распределить обжаренные овощи, а затем добавить тушеную капусту. Все компоненты залить горячим овощным бульоном, плотно закрыть крышкой и поместить в духовку. Запекать в течение 20–30 минут при температуре 160 градусов. После этого в блюдо следует добавить душистый перец горошком, лавровый лист и соль на ваш вкус, и продолжить готовку еще на 10 минут. В завершении чеснок растереть с солью и добавить полученную смесь в щи.
Печенье «Кресты»
В Великий пост принято печь печенье «Кресты. Их готовят в больших количествах, чтобы угостить всех соседей.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 6 стаканов,
- крахмал — 2 стакана,
- масло растительное — 1 стакан,
- сода — 1 ч. л.,
- вода — 1,5 стакана,
- сахар — 2 стакана,
- уксус — 1 ст. л.,
- соль (по вкусу),
- изюм (для украшения).
Приготовление: замесите тесто из муки и воды и разделите на несколько частей. Скатайте каждую часть в виде колбаски, разделите на две части и наложить их в виде креста друг на друга. Смажьте маслом противень и поставьте в горячую духовку. Готовые «кресты» посыпьте сахарной пудрой и украсьте изюмом.
Оладьи с бананом
Оладьи с бананом не оставят равнодушным ни детей, ни взрослых. Отличное блюдо на завтрак.
Ингредиенты:
- банан — 2 шт,
- овсяные хлопья — 50 гр,
- вода — 500 мл,
- мука — 200 гр,
- растительное масло — 1 ст.л.,
- сахар — 3 ст. л.
Приготовление: размять бананы в большой миске, залить водой и перемешать. Овсянку перемолоть в муку и добавить к бананам. Залить столовую ложку масла, размешать. На разогретую сковороду положить тесто и жарить до появления румяной корочки с двух сторон. Готовиться оладьи будут 5-6 минут. Подавать их стоит теплыми, полив вареньем или медом.
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