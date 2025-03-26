26 марта 2025

Проект строительства гостиницы со СПА в Пермском крае прошел госэкспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущая версия документации не прошла проверку из-за технической ошибки при загрузке файлов
Предыдущая версия документации не прошла проверку из-за технической ошибки при загрузке файлов Фото:

Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае получил положительное заключение госэкспертизы. Его разработали пермские компании «Профпроект» и «Атри».

«Государственная экспертиза выдала положительное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе. В проект входит: возведение гостиницы, СПА-комплекса и контрольно-пропускного пункта», — сказано в документе, опубликованном в Едином государственном реестре заключений.

Ранее URA.RU сообщало, что предыдущая версия документации не прошла проверку. Причина — техническая ошибка при загрузке файлов. 

В конце 2024 года уже был одобрен первый этап развития горнолыжного курорта «Губаха». Он включает в себя строительство 20 коттеджей на 40 номеров. Общая площадь построек составит почти 6 тысяч квадратных метров.

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Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае получил положительное заключение госэкспертизы. Его разработали пермские компании «Профпроект» и «Атри». «Государственная экспертиза выдала положительное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе. В проект входит: возведение гостиницы, СПА-комплекса и контрольно-пропускного пункта», — сказано в документе, опубликованном в Едином государственном реестре заключений. Ранее URA.RU сообщало, что предыдущая версия документации не прошла проверку. Причина — техническая ошибка при загрузке файлов.  В конце 2024 года уже был одобрен первый этап развития горнолыжного курорта «Губаха». Он включает в себя строительство 20 коттеджей на 40 номеров. Общая площадь построек составит почти 6 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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