Проект строительства гостиницы со СПА в Пермском крае прошел госэкспертизу

Проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае получил положительное заключение госэкспертизы. Его разработали пермские компании «Профпроект» и «Атри».
«Государственная экспертиза выдала положительное заключение на документацию по строительству второго этапа развлекательного комплекса в Губахе. В проект входит: возведение гостиницы, СПА-комплекса и контрольно-пропускного пункта», — сказано в документе, опубликованном в Едином государственном реестре заключений.
Ранее URA.RU сообщало, что предыдущая версия документации не прошла проверку. Причина — техническая ошибка при загрузке файлов.
В конце 2024 года уже был одобрен первый этап развития горнолыжного курорта «Губаха». Он включает в себя строительство 20 коттеджей на 40 номеров. Общая площадь построек составит почти 6 тысяч квадратных метров.
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