Сийярто устроил пробежку по Воробьевым горам

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Сийярто устроил пробежку перед переговорами
Сийярто устроил пробежку перед переговорами Фото:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел утреннюю пробежку по Воробьевым горам в Москве, готовясь к официальным переговорам с российскими министрами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Набираемся сил», — написал Петер Сийярто в социальной сети Instagram (запрещена в РФ и принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и также запрещенной). Так он подписал снимок, на котором он в теплой спортивной форме бежит по набережной на Воробьевых горах. На фоне — серое небо и очертания главного здания МГУ.

Сийярто прибыл в Москву для обсуждения вопросов двусторонних отношений между Россией и Венгрией, а также перспектив урегулирования конфликта на Украине. Встреча, запланированная на 27 марта, она охватит темы в области энергетики и другие ключевые аспекты сотрудничества двух стран.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел утреннюю пробежку по Воробьевым горам в Москве, готовясь к официальным переговорам с российскими министрами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. «Набираемся сил», — написал Петер Сийярто в социальной сети Instagram (запрещена в РФ и принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и также запрещенной). Так он подписал снимок, на котором он в теплой спортивной форме бежит по набережной на Воробьевых горах. На фоне — серое небо и очертания главного здания МГУ. Сийярто прибыл в Москву для обсуждения вопросов двусторонних отношений между Россией и Венгрией, а также перспектив урегулирования конфликта на Украине. Встреча, запланированная на 27 марта, она охватит темы в области энергетики и другие ключевые аспекты сотрудничества двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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