Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел утреннюю пробежку по Воробьевым горам в Москве, готовясь к официальным переговорам с российскими министрами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Набираемся сил», — написал Петер Сийярто в социальной сети Instagram (запрещена в РФ и принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и также запрещенной). Так он подписал снимок, на котором он в теплой спортивной форме бежит по набережной на Воробьевых горах. На фоне — серое небо и очертания главного здания МГУ.
Сийярто прибыл в Москву для обсуждения вопросов двусторонних отношений между Россией и Венгрией, а также перспектив урегулирования конфликта на Украине. Встреча, запланированная на 27 марта, она охватит темы в области энергетики и другие ключевые аспекты сотрудничества двух стран.
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