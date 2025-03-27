Стали известны подробности травмы ребенка при обрушении потолка в Пермском крае

Прокуратура Кизела в Пермском крае проводит проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом стало обрушение штукатурки в аварийном жилом доме улице Юбилейная, 7. В результате инцидента травмировался ребенок.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, будет проверена организация работы муниципалитета по расселению аварийного жилищного фонда», — сообщает краевая прокуратура в своем telegram-канале.
URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в марте 2025 года. Владелица жилья обратилась в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. По ее словам, дом построили в 1953 годау. Три года назад его признали аварийным.
Однако местные власти несмотря на жалобы не расселяют его. Это запланировано только в 2028 году. В доме нарушена целостность кровли, трещины в стенах, квартиры постоянно топит. Сырость и стала причиной обрушения. Краевой следком также проводить проверку по данному факту. О ее результатах доложат в центральный аппарат СКР.
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