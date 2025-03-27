Стали известны подробности травмы ребенка при обрушении потолка в Пермском крае

Пермские прокуроры подключились к делу о травме ребенка при обрушении потолка
© Служба новостей «URA.RU»
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Будут проверять действия управляющей компании и местных властей
Будут проверять действия управляющей компании и местных властей Фото:

Прокуратура Кизела в Пермском крае проводит проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом стало обрушение штукатурки в аварийном жилом доме улице Юбилейная, 7. В результате инцидента травмировался ребенок. 

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того,  будет проверена организация работы муниципалитета по расселению аварийного жилищного фонда», — сообщает краевая прокуратура в своем telegram-канале.

URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в марте 2025 года. Владелица жилья обратилась в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. По ее словам, дом построили в 1953 годау. Три года назад его признали аварийным.

Однако местные власти несмотря на жалобы не расселяют его. Это запланировано только в 2028 году. В доме нарушена целостность кровли, трещины в стенах, квартиры постоянно топит. Сырость и стала причиной обрушения. Краевой следком также проводить проверку по данному факту. О ее результатах доложат в центральный аппарат СКР. 

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Прокуратура Кизела в Пермском крае проводит проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом стало обрушение штукатурки в аварийном жилом доме улице Юбилейная, 7. В результате инцидента травмировался ребенок.  «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того,  будет проверена организация работы муниципалитета по расселению аварийного жилищного фонда», — сообщает краевая прокуратура в своем telegram-канале. URA.RU сообщало о том, что инцидент произошел в марте 2025 года. Владелица жилья обратилась в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. По ее словам, дом построили в 1953 годау. Три года назад его признали аварийным. Однако местные власти несмотря на жалобы не расселяют его. Это запланировано только в 2028 году. В доме нарушена целостность кровли, трещины в стенах, квартиры постоянно топит. Сырость и стала причиной обрушения. Краевой следком также проводить проверку по данному факту. О ее результатах доложат в центральный аппарат СКР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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