Свердловский губернатор Паслер встретился с полпредом Жогой. Фото

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Первым делом Паслер поехал в резиденцию полпреда
Первым делом Паслер поехал в резиденцию полпреда Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Первую встречу в Екатеринбурге врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Первая встреча с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой», — сообщили там.

Встреча состоялась в резиденции полпреда. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.

Вскоре у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

Встреча состоялась в резиденции полпреда Жоги
Встреча состоялась в резиденции полпреда Жоги
Фото:

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Первую встречу в Екатеринбурге врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Первая встреча с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой», — сообщили там. Встреча состоялась в резиденции полпреда. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона. Вскоре у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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