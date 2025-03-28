Первую встречу в Екатеринбурге врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Первая встреча с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой», — сообщили там.
Встреча состоялась в резиденции полпреда. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.
Вскоре у Паслера должна начаться встреча с чиновниками, депутатами и силовиками. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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