В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полиция обнаружила очередной интим-салон. Две девушки дали объяснения в отделе полиции, им грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В ходе мероприятий полицейскими выявлено заведение, в котором оказывались услуги интимного характера. В результате задержаны две девушки, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за денежное вознаграждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Девушки были опрошены и проверены по базам полиции, у них сняли отпечатки пальцев. В отношении жительниц Копейска составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Правоохранительные органы предупредили, что организаторы таких заведений могут быть привлечены к уголовное ответственности.
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