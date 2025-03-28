Полиция Копейска пресекла деятельность интим-салона. Видео

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Две жрицы любви дали объяснение в отделении полиции
Две жрицы любви дали объяснение в отделении полиции Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полиция обнаружила очередной интим-салон. Две девушки дали объяснения в отделе полиции, им грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе мероприятий полицейскими выявлено заведение, в котором оказывались услуги интимного характера. В результате задержаны две девушки, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за денежное вознаграждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Девушки были опрошены и проверены по базам полиции, у них сняли отпечатки пальцев. В отношении жительниц Копейска составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Правоохранительные органы предупредили, что организаторы таких заведений могут быть привлечены к уголовное ответственности.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, полиция обнаружила очередной интим-салон. Две девушки дали объяснения в отделе полиции, им грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе мероприятий полицейскими выявлено заведение, в котором оказывались услуги интимного характера. В результате задержаны две девушки, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за денежное вознаграждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Девушки были опрошены и проверены по базам полиции, у них сняли отпечатки пальцев. В отношении жительниц Копейска составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Правоохранительные органы предупредили, что организаторы таких заведений могут быть привлечены к уголовное ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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