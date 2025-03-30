В США хотят провести модернизацию ядерного оружия

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Крис Райт подчеркнул, что главное в ядерном оружии - не использовать его
Крис Райт подчеркнул, что главное в ядерном оружии - не использовать его Фото:

В США необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт. По его словам, нынешнее вооружение уже устарело.

В эфире телеканала Fox News Райт рассказал, что США создали первое в мире атомное оружие во времена Второй мировой войны. И якобы этот факт позволил завершить ее.

«Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала. Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие», — пришел к выводу министр энергетики. Он также подчеркнул, что главное — не использовать ядерное оружие. 

При этом еще в начале марта президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости ядерного разоружения. Он даже планировал проводить переговоры по этому поводу с Россией и Китаем.

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В США необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия. Об этом сообщил американский министр энергетики Крис Райт. По его словам, нынешнее вооружение уже устарело. В эфире телеканала Fox News Райт рассказал, что США создали первое в мире атомное оружие во времена Второй мировой войны. И якобы этот факт позволил завершить ее. «Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала. Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие», — пришел к выводу министр энергетики. Он также подчеркнул, что главное — не использовать ядерное оружие.  При этом еще в начале марта президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости ядерного разоружения. Он даже планировал проводить переговоры по этому поводу с Россией и Китаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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