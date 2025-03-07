Трамп задумал ядерное разоружение США, России и Китая: новый план главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, заявив о желании страны вести диалог с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения. Он также сделал несколько заявлений насчет украинскому кризису. Что еще сказал американский лидер — в материале URA.RU.
Урегулирование украинского конфликта
Достигнут значительный прогресс
Президент США заявил, что в переговорах, направленных на разрешение конфликта на Украине, достигнут значительный прогресс. Он высказал мнение, что «будет хорошо» разрешить ситуацию в скором времени. Трамп также сообщил, что Киеву придется пойти на заключение мирной сделки. У Украины просто не осталось выбора. Американский лидер уточнил, что Россия в его понимании также нацелена на заключение сделки.
Избавление от ядерного оружия
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия. «Мощность ядерного оружия „сумасшедшая“, нужна денуклеаризация стран», — заявил глава США. Он выразил мнение, что по этому вопросу стоит начать переговоры с другими ядерными державами. Так, Дональд Трамп хотел бы побеседовать на эту тему с Россией и Китаем.
НАТО должны платить США за защиту
Страны НАТО должны платить за свою защиту, иначе Штаты могут отказаться от их поддержки. Президент США уточнил, что подобные требования Вашингтон альянсу выдвигал не раз. «Я сказал это им (странам НАТО — прим. URA.RU): если вы не будете платить, мы не будем защищать. Я им это годы назад сказал, поэтому они платили сотни миллиардов долларов. Я сказал, если вы не платите по счетам, мы не будем защищать вас», — заявил Трамп в ходе интервью.
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