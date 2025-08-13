В Екатеринбурге мужчина увез двух малолетних сыновей вопреки судебному решению и скрылся. 8 августа он забрал Филиппа (6 лет) и Савелия (5 лет) из детского сада под предлогом поездки на дачу к бабушке и прекратил выходить на связь, сообщила мать мальчиков.
«Очевидцы рассказали, что мужчина в спешке собрал вещи и детские кресла, погрузил их в прицеп и уехал. По последним данным, детей и их отца заметили на вокзале в Нижнем Новгороде», — сообщает telegram-канал «4 канал».
По информации NI Mash, мужчина может страдать психическим расстройством. Любовь, мать мальчиков, обратилась в полицию. Правоохранители нашли водителя, который предположительно вез похитителя вместе с детьми в Нижний Новгород. В поиске детей также задействованы волонтеры.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
