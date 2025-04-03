Во Внуково будут проблемы с очередями до конца апреля

До конца апреля в аэропорту Внуково ожидаются будут тестировать новый комплекс паспортного контроля. Об этом сообщили представители авиагавани. Тестирование комплекса, проводимое ФГКУ «Росгранстрой», приведет к возможному увеличению времени ожидания перед проверкой документов.
«По 30 апреля в аэропорту Внуково ФГКУ „Росгранстрой“ проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы „Мир“. <...> В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля», — сообщили представители аэропорта в telegram-канале. Администрация аэропорта подчеркнула, что проведение тестирования необходимо для улучшения эффективности и надежности паспортного контроля.
Пассажирам международных рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт минимум за три часа до запланированного вылета и следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов. Представители авиагавани также попросили учитывать возможные задержки при прохождении паспортного контроля и заранее готовить все необходимые документы для прохождения паспортного контроля.
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