Во Внуково будут проблемы с очередями до конца апреля

В аэропорту Внуково начнут тестировать новый комплекс паспортного контроля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Внуково модернизируют паспортный контроль, возможны временные неудобства
В аэропорту Внуково модернизируют паспортный контроль, возможны временные неудобства Фото:

До конца апреля в аэропорту Внуково ожидаются будут тестировать новый комплекс паспортного контроля. Об этом сообщили представители авиагавани. Тестирование комплекса, проводимое ФГКУ «Росгранстрой», приведет к возможному увеличению времени ожидания перед проверкой документов.

«По 30 апреля в аэропорту Внуково ФГКУ „Росгранстрой“ проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы „Мир“. <...> В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля», — сообщили представители аэропорта в telegram-канале. Администрация аэропорта подчеркнула, что проведение тестирования необходимо для улучшения эффективности и надежности паспортного контроля. 

Пассажирам международных рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт минимум за три часа до запланированного вылета и следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов. Представители авиагавани также попросили учитывать возможные задержки при прохождении паспортного контроля и заранее готовить все необходимые документы для прохождения паспортного контроля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца апреля в аэропорту Внуково ожидаются будут тестировать новый комплекс паспортного контроля. Об этом сообщили представители авиагавани. Тестирование комплекса, проводимое ФГКУ «Росгранстрой», приведет к возможному увеличению времени ожидания перед проверкой документов. «По 30 апреля в аэропорту Внуково ФГКУ „Росгранстрой“ проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы „Мир“. <...> В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля», — сообщили представители аэропорта в telegram-канале. Администрация аэропорта подчеркнула, что проведение тестирования необходимо для улучшения эффективности и надежности паспортного контроля.  Пассажирам международных рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт минимум за три часа до запланированного вылета и следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов. Представители авиагавани также попросили учитывать возможные задержки при прохождении паспортного контроля и заранее готовить все необходимые документы для прохождения паспортного контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...