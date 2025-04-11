Свердловчанин прорвал оборону фашистов и раздавил танком 50 вражеских солдат. Фото, видео

Герой СССР из Свердловска захватил ЖД-станцию Текуча и отрезал пути отхода врагу

12 апреля 2025 в 17:34 Размер текста - 17 +

Василий Хомяков пошел в свой последний бой 26 августа 1944-го (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Василий Хомяков стал одним из немногих свердловчан, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза. Ему было всего 20 лет, когда он в одиночку захватил железнодорожную станцию в Румынии, перебив при этом десятки вражеских солдат. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах русского солдата. Хомяков родился 27 февраля 1924 года в Свердловске. С раннего возраста он впитывал рабочие традиции родного края: его отец был рабочим, это наложило отпечаток на формирование характера будущего героя. После семи лет обучения в школе №162 Василий поступил в машиностроительный техникум и успел отучиться два курса. Василий Хомяков, несмотря на юный возраст, в одиночку громил врагов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В июне 1942-го Василия призвали в Красную Армию. В Сталинградском танковом училище он быстро освоил военную специальность и через год был готов отправиться на фронт. С января 1944-го младший лейтенант Хомяков принимал участие в боях на первом и втором Украинских фронтах, где показал себя опытным и отважным командиром. Особо значимым эпизодом в военной карьере Василия Хомякова стала Ясско-Кишиневская операция, проходившая в августе 1944 года. Во время нее Хомяков командовал танком 3-го танкового батальона 21-й гвардейской танковой бригады. В боях за село Негрешть (Республика Молдова) он уничтожил две тяжелые немецкие пушки и взвод немецкой пехоты. Однако подлинную славу Василий заслужил позже, в битве за город Текуч в Румынии. 25 августа 1944 года, находясь на подступах к Текучу, лейтенант Хомяков вместе со своим экипажем прорвал немецкую оборону и ворвался в расположение врага. Искусное маневрируя, он сумел гусеницами своего танка уничтожить около 50 солдат и офицеров противника. Продолжая стремительное наступление, Хомяков взял под контроль железнодорожную станцию Текуча, чем перекрыл противнику пути отступления и обеспечил успешное завершение штурма города. Василию Хомякову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На следующий день, 26 августа, Василий принял участие в завершающей фазе сражения за Текуч. Этот бой стал последним в его жизни: лейтенант Хомяков пал смертью храбрых, защищая Родину. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, датированному 24 марта 1945 года, за образцовое исполнение поставленных командованием боевых задач на фронте, а также за проявленное геройство и отвагу гвардии младшему лейтенанту Василию Хомякову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга бывший Ивдельский переулок переименовали в улицу Хомякова. Таким образом, участок дороги длиной всего 436 метров получил имя Героя Советского Союза. На здании бывшей школы № 162 установлена мемориальная доска (сейчас там находится филиал Свердловского областного медицинского колледжа). Танкист Василий Хомяков погиб 26 августа в 1944 году Фото: сайт https://warheroes.ru/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Василий Хомяков стал одним из немногих свердловчан, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза. Ему было всего 20 лет, когда он в одиночку захватил железнодорожную станцию в Румынии, перебив при этом десятки вражеских солдат. В преддверии 80-летия Победы URA.RU рассказывает о подвигах русского солдата. Хомяков родился 27 февраля 1924 года в Свердловске. С раннего возраста он впитывал рабочие традиции родного края: его отец был рабочим, это наложило отпечаток на формирование характера будущего героя. После семи лет обучения в школе №162 Василий поступил в машиностроительный техникум и успел отучиться два курса. В июне 1942-го Василия призвали в Красную Армию. В Сталинградском танковом училище он быстро освоил военную специальность и через год был готов отправиться на фронт. С января 1944-го младший лейтенант Хомяков принимал участие в боях на первом и втором Украинских фронтах, где показал себя опытным и отважным командиром. Особо значимым эпизодом в военной карьере Василия Хомякова стала Ясско-Кишиневская операция, проходившая в августе 1944 года. Во время нее Хомяков командовал танком 3-го танкового батальона 21-й гвардейской танковой бригады. В боях за село Негрешть (Республика Молдова) он уничтожил две тяжелые немецкие пушки и взвод немецкой пехоты. Однако подлинную славу Василий заслужил позже, в битве за город Текуч в Румынии. 25 августа 1944 года, находясь на подступах к Текучу, лейтенант Хомяков вместе со своим экипажем прорвал немецкую оборону и ворвался в расположение врага. Искусное маневрируя, он сумел гусеницами своего танка уничтожить около 50 солдат и офицеров противника. Продолжая стремительное наступление, Хомяков взял под контроль железнодорожную станцию Текуча, чем перекрыл противнику пути отступления и обеспечил успешное завершение штурма города. На следующий день, 26 августа, Василий принял участие в завершающей фазе сражения за Текуч. Этот бой стал последним в его жизни: лейтенант Хомяков пал смертью храбрых, защищая Родину. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, датированному 24 марта 1945 года, за образцовое исполнение поставленных командованием боевых задач на фронте, а также за проявленное геройство и отвагу гвардии младшему лейтенанту Василию Хомякову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга бывший Ивдельский переулок переименовали в улицу Хомякова. Таким образом, участок дороги длиной всего 436 метров получил имя Героя Советского Союза. На здании бывшей школы № 162 установлена мемориальная доска (сейчас там находится филиал Свердловского областного медицинского колледжа).