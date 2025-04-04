Жители Аляски начали учить русский язык «на случай захвата»

На острове Крузенштерн, расположенном в штате Аляска (США), местные жители изучают русский язык на случай возможного перехода территории под контроль России. Об этом сообщает журнал Economist.
«Некоторые островитяне учат русский язык на случай, если Россия когда-нибудь попытается захватить остров», — передает журнал. Там добавили, что некоторые жители острова проявляют недоверие к лицам, говорящим на русском языке. Так, местное население выразило недовольство, когда он пытался включить русскую музыку на радио.
Один из обитателей Крузенштерна подозревал, что журналист стремится наладить контакты с россиянами и угрожал сообщить об этом в американские военные структуры. Однако у некоторых жителей острова есть родственники в России, с которыми они поддерживают связь через социальные сети.
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