В офисе Зеленского заговорили о его выдвижении на второй срок

Подоляк: Зеленский должен идти на второй срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок
Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский обладает необходимым пониманием и стратегией для вывода страны из текущего военного конфликта.

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) глубоко внутри конфликта и понимает, как из него выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил Подоляк. Его слова передает telegram-канал УНИАН.

Кроме того, Подоляк отметил, что Зеленский подтвердил свою компетентность в аспектах внешней политики. Он, по словам украинского политика, способен обеспечить объединение усилий партнеров для поддержки восстановления страны по завершении военных действий.

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Украинский лидер Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский обладает необходимым пониманием и стратегией для вывода страны из текущего военного конфликта. «Он (Зеленский — прим. URA.RU) глубоко внутри конфликта и понимает, как из него выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил Подоляк. Его слова передает telegram-канал УНИАН. Кроме того, Подоляк отметил, что Зеленский подтвердил свою компетентность в аспектах внешней политики. Он, по словам украинского политика, способен обеспечить объединение усилий партнеров для поддержки восстановления страны по завершении военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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