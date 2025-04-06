Reuters: Европа придумала ответ на колоссальные пошлины Трампа

Европа разработала ответ на пошлины со стороны президента США Дональда Трампа, планируя утвердить меры против импорта из Соединенных Штатов на сумму до 28 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Reuters.
«Европейские государства намерены одобрить первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до 28 миллиардов долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на встрече 7 апреля Европейская комиссия предложит странам ЕС список товаров из США, на которые будут наложены дополнительные пошлины, включая древесину, мясо, крупы, вино, одежду и туалетную бумагу.
Первоначальное голосование по контрмерам ожидается 9 апреля, и высока вероятность их одобрения с введением поэтапных мер с 15 апреля. Еврокомиссар по торговле Марош Шевчович отметил, что консультации относительно этих мер завершены. Трамп подписал указ о введении «зеркальных пошлин» на товары из 14 стран, включая Великобританию и Китай, в то время как для России и Белоруссии такие пошлины не введены из-за отсутствия торговли. В результате введения пошлин доллар США существенно снизился.
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