Белый дом наконец объяснил, почему Россию не затронула торговая война Трампа

Белый дом: пошлины против России не введены из-за переговоров с ней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США ведут переговоры с Россией, заявили в Белом доме
США ведут переговоры с Россией, заявили в Белом доме Фото:

Россия не была включена в перечень стран, на которые вводятся пошлины, поскольку Вашингтон в настоящее время проводит с ней переговоры. Об этом рассказали в Белом доме.

«Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что с ней сейчас Вашингтон ведет переговоры», — говорится в сообщении Белого дома. Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении новых пошлин в размере 10% на товары из почти всех стран, при этом для некоторых товаров тарифы могут достигать 50%.

Однако Россия не попала в список стран, на которые распространяются эти меры. Эксперты URA.RU обсудили возможные причины такого исключения и то, как это может коснуться россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не была включена в перечень стран, на которые вводятся пошлины, поскольку Вашингтон в настоящее время проводит с ней переговоры. Об этом рассказали в Белом доме. «Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что с ней сейчас Вашингтон ведет переговоры», — говорится в сообщении Белого дома. Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении новых пошлин в размере 10% на товары из почти всех стран, при этом для некоторых товаров тарифы могут достигать 50%. Однако Россия не попала в список стран, на которые распространяются эти меры. Эксперты URA.RU обсудили возможные причины такого исключения и то, как это может коснуться россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...