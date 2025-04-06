Белый дом наконец объяснил, почему Россию не затронула торговая война Трампа

Россия не была включена в перечень стран, на которые вводятся пошлины, поскольку Вашингтон в настоящее время проводит с ней переговоры. Об этом рассказали в Белом доме.
«Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что с ней сейчас Вашингтон ведет переговоры», — говорится в сообщении Белого дома. Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении новых пошлин в размере 10% на товары из почти всех стран, при этом для некоторых товаров тарифы могут достигать 50%.
Однако Россия не попала в список стран, на которые распространяются эти меры. Эксперты URA.RU обсудили возможные причины такого исключения и то, как это может коснуться россиян.
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