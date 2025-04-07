Власти проигнорировали день рождения основателя горнозаводской цивилизации

5 апреля исполнилось 369 лет со дня рождения знаменитого промышленника Никиты Демидова. Однако департамент информполитики, Международный Демидовский Фонд, возглавляемый экс-губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, а также представители регионального истеблишмента по непонятным причинам проигнорировали эту важную дату, заметил корреспондент URA.RU.
День рождения основателя династии знаменитых горнозаводчиков из всех свердловских элитариев отметил только лидер свердловских «делороссов» Леонид Гункевич. «Вся история Демидова — это история воли, таланта и предприимчивости. Первый металлургический завод он основал на реке Тулице — на собственные средства и собственной волей. <...> Но Тулой Никита Демидов не ограничился. Он пошел дальше — на Урал», — написал Гункевич на своей странице в «ВКонтакте». Также он заявил о начале празднования юбилея Демидова, которому в следующем году исполнится 370 лет, и о совместной инициативе с тульским отделением «Деловой России» по организации поездок свердловских предпринимателей на малую родину легендарного промышленника.
Именно заводы Демидовых заложили основу уникального феномена русской культуры — горнозаводской цивилизации. В Свердловской области с именем Демидова связаны предприятия в Верхотурье, Нижнем Тагиле, Невьянске и других городах.
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