В Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают дом с баней в отдельном помещении за 50 миллиона рублей, площадь дома 257 квадратных метров, бани — 67 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Дом превосходный: одноэтажный, с шикарной планировкой и высоким качеством строительства, полностью из кирпича... Баня — 67 квадратных метров, разместили: зону кухни, зону гостиной с выходом к бассейну, квадратную парилку, помывочную с купелью и душем Шакро, и санузел», — делится продавец. Бассейн на территории с подгревом, как уверяет продавец, можно использовать круглый год.
Дом недалеко от Сысертского водохранилища, реки Черная и природного парка «Бажовские места». Что отмечает продавец,есть уже готовое место для домика на дереве для детей, а также вековые сосны и озеленение.
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