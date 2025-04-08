08 апреля 2025

На «Уральской рублевке» продают дом с огромной баней за полсотни миллионов. Фото

В Сысерти продают дом с баней и бассейном за 50 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В здании бани есть зона отдыха и кухня
В здании бани есть зона отдыха и кухня Фото:

В Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают дом с баней в отдельном помещении за 50 миллиона рублей, площадь дома 257 квадратных метров, бани — 67 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Дом превосходный: одноэтажный, с шикарной планировкой и высоким качеством строительства, полностью из кирпича... Баня — 67 квадратных метров, разместили: зону кухни, зону гостиной с выходом к бассейну, квадратную парилку, помывочную с купелью и душем Шакро, и санузел», — делится продавец. Бассейн на территории с подгревом, как уверяет продавец, можно использовать круглый год. 

Дом недалеко от Сысертского водохранилища, реки Черная и природного парка «Бажовские места». Что отмечает продавец,есть уже готовое место для домика на дереве для детей, а также вековые сосны и озеленение. 

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В Сысерти (Свердловская область), которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают дом с баней в отдельном помещении за 50 миллиона рублей, площадь дома 257 квадратных метров, бани — 67 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Дом превосходный: одноэтажный, с шикарной планировкой и высоким качеством строительства, полностью из кирпича... Баня — 67 квадратных метров, разместили: зону кухни, зону гостиной с выходом к бассейну, квадратную парилку, помывочную с купелью и душем Шакро, и санузел», — делится продавец. Бассейн на территории с подгревом, как уверяет продавец, можно использовать круглый год.  Дом недалеко от Сысертского водохранилища, реки Черная и природного парка «Бажовские места». Что отмечает продавец,есть уже готовое место для домика на дереве для детей, а также вековые сосны и озеленение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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