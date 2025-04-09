В Китае загорелся дом престарелых, есть погибшие

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В Чэндэ загорелся дом престарелых, причины еще не установлены (архивное фото)
В Чэндэ загорелся дом престарелых, причины еще не установлены (архивное фото) Фото:

В результате пожара в доме престарелых в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на информацию от властей.

«В результате пожара в доме престарелых на севере Китая в провинции Хэбэй погибли 20 человек», — пишет китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Пожар начался вечером во вторник, около 21:00, в уезде Лунхуа города Чэндэ. 

По состоянию на 3 часа ночи 9 апреля было подтверждено, что число жертв достигло 20 человек. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, идет расследование инцидента.

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В результате пожара в доме престарелых в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на информацию от властей. «В результате пожара в доме престарелых на севере Китая в провинции Хэбэй погибли 20 человек», — пишет китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Пожар начался вечером во вторник, около 21:00, в уезде Лунхуа города Чэндэ.  По состоянию на 3 часа ночи 9 апреля было подтверждено, что число жертв достигло 20 человек. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, идет расследование инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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