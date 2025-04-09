Военкомат целый год «футболит» екатеринбуржца: причина

Екатеринбуржец рискует свободой из-за отказа военкомата в постановке на учет

10 апреля 2025 в 09:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий с 2024 года не может встать на воинский учет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец Дмитрий Б. столкнулся с неожиданной проблемой — невозможностью встать на воинский учет. Мужчина неоднократно посещал военкомат Октябрьского района, но безуспешно. Как заявил Дмитрий URA.RU, каждый раз, когда он приходил, ему сообщали об увольнении сотрудника, ответственного за данную процедуру. На работе от него требуют предъявить документ, подтверждающий постановку на службу. Плюс ко всему, мужчина переживает, что его могут привлечь к уголовной ответственности. «Мне потребовалось встать на воинский учет, и я, как законопослушный гражданин, подошел к этому вопросу ответственно. Собрал все необходимые документы, а затем направился в объединенный военкомат Октябрьского и Кировского районов. Там я прошел медицинскую комиссию и пообщался с военным комиссаром. И вот с апреля 2024 года я жду получения справки взамен военного билета, которую выдают тем, кто не проходил срочную службу в ВС РФ», — поделился Дмитрий. Примерно каждые два месяца екатеринбуржец посещал военкомат, чтобы напомнить о себе. Однако каждый раз сотрудники канцелярии просили его предоставить новые документы или заполнить очередное заявление для получения необходимой справки. «Подписав очередное заявление, из разговоров сотрудников я выяснил, что сотрудница, отвечающая за Октябрьский район, отрабатывает две недели перед увольнением, и все личные дела переходят сотруднице, отвечающей за Кировский район. Так и не дождавшись звонка от работников военкомата, что справка готова, я решил в очередной раз напомнить о себе. Уже на месте сотрудница сказала примерно следующее: „Все ждут выдачу документов, и ты будешь ждать, кто-то несколько лет ждет“ и продолжила заниматься своими делами. Спустя пару месяцев, когда я в очередной раз пришел напомнить о себе, выяснилось, что она уже тоже дорабатывала последние дни и не была заинтересована в работе», — посетовал Дмитрий. В феврале 2025 года мужчина в очередной раз записался на «Госуслугах» и пришел в военкомат. «Сразу бросилось в глаза, что штат сотрудников обновился. Мое заявление на выдачу справки было найдено, обещали позвонить. Но обещания так и остались обещаниями. Спустя два месяца в личном кабинете на „Госуслугах“ я обнаружил отказ. Причины остались загадкой — то ли кадровая чехарда, то ли банальная забывчивость. Мне лишь сказали, что из-за новой реформы в 2025 году военный комиссар теперь должен быть военным, и из-за этого во многих военкоматах уволились комиссары, которые были гражданскими. Из-за этого начался жуткий бардак», — сказал он. «Эта постоянная суета и необходимость оправдываться на работе выматывают меня до предела, хотя моей вины в происходящем нет. И все это на фоне постоянного страха перед штрафами и, что еще хуже, уголовной ответственностью, предусмотренной статьей 328 УК РФ. Мысль о лишении свободы и перспектива прослыть уклонистом пугают меня. Я просто хочу встать на учет, а не носиться по военкоматам», — возмутился Дмитрий. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Б. столкнулся с неожиданной проблемой — невозможностью встать на воинский учет. Мужчина неоднократно посещал военкомат Октябрьского района, но безуспешно. Как заявил Дмитрий URA.RU, каждый раз, когда он приходил, ему сообщали об увольнении сотрудника, ответственного за данную процедуру. На работе от него требуют предъявить документ, подтверждающий постановку на службу. Плюс ко всему, мужчина переживает, что его могут привлечь к уголовной ответственности. «Мне потребовалось встать на воинский учет, и я, как законопослушный гражданин, подошел к этому вопросу ответственно. Собрал все необходимые документы, а затем направился в объединенный военкомат Октябрьского и Кировского районов. Там я прошел медицинскую комиссию и пообщался с военным комиссаром. И вот с апреля 2024 года я жду получения справки взамен военного билета, которую выдают тем, кто не проходил срочную службу в ВС РФ», — поделился Дмитрий. Примерно каждые два месяца екатеринбуржец посещал военкомат, чтобы напомнить о себе. Однако каждый раз сотрудники канцелярии просили его предоставить новые документы или заполнить очередное заявление для получения необходимой справки. «Подписав очередное заявление, из разговоров сотрудников я выяснил, что сотрудница, отвечающая за Октябрьский район, отрабатывает две недели перед увольнением, и все личные дела переходят сотруднице, отвечающей за Кировский район. Так и не дождавшись звонка от работников военкомата, что справка готова, я решил в очередной раз напомнить о себе. Уже на месте сотрудница сказала примерно следующее: „Все ждут выдачу документов, и ты будешь ждать, кто-то несколько лет ждет“ и продолжила заниматься своими делами. Спустя пару месяцев, когда я в очередной раз пришел напомнить о себе, выяснилось, что она уже тоже дорабатывала последние дни и не была заинтересована в работе», — посетовал Дмитрий. В феврале 2025 года мужчина в очередной раз записался на «Госуслугах» и пришел в военкомат. «Сразу бросилось в глаза, что штат сотрудников обновился. Мое заявление на выдачу справки было найдено, обещали позвонить. Но обещания так и остались обещаниями. Спустя два месяца в личном кабинете на „Госуслугах“ я обнаружил отказ. Причины остались загадкой — то ли кадровая чехарда, то ли банальная забывчивость. Мне лишь сказали, что из-за новой реформы в 2025 году военный комиссар теперь должен быть военным, и из-за этого во многих военкоматах уволились комиссары, которые были гражданскими. Из-за этого начался жуткий бардак», — сказал он. «Эта постоянная суета и необходимость оправдываться на работе выматывают меня до предела, хотя моей вины в происходящем нет. И все это на фоне постоянного страха перед штрафами и, что еще хуже, уголовной ответственностью, предусмотренной статьей 328 УК РФ. Мысль о лишении свободы и перспектива прослыть уклонистом пугают меня. Я просто хочу встать на учет, а не носиться по военкоматам», — возмутился Дмитрий. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.