В Тюмени зацвела ольха
В Тюмени с 9 апреля завела ольха, что дало старт сезону аллергии в регионе. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».
«9 апреля 2025 год. На территории Тюмени начала распространяться пыльца ольхи. Активность пыльцы — низкая», — передает данные сервис.
Вместе с тем, согласно прогнозам специалистов, со следующей пятницы, 18 апреля, Тюмень накроет еще одним аллергеном. В этот день в областную столицу ветер принесет пыльцу березы. Ее активность оценивается как низкая.
Карта пльцы в Тюмени
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