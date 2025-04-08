08 апреля 2025

В Тюмени начался сезон аллергий. Скрин

В Тюмени начался сезон аллергий из-за ольхи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени зацвела ольха
В Тюмени зацвела ольха Фото:

В Тюмени с 9 апреля завела ольха, что дало старт сезону аллергии в регионе. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода».

«9 апреля 2025 год. На территории Тюмени начала распространяться пыльца ольхи. Активность пыльцы — низкая», — передает данные сервис.

Вместе с тем, согласно прогнозам специалистов, со следующей пятницы, 18 апреля, Тюмень накроет еще одним аллергеном. В этот день в областную столицу ветер принесет пыльцу березы. Ее активность оценивается как низкая.

Карта пльцы в Тюмени
Карта пльцы в Тюмени
Фото:

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В Тюмени с 9 апреля завела ольха, что дало старт сезону аллергии в регионе. Соответствующая информация опубликована на сервисе «Яндекс Погода». «9 апреля 2025 год. На территории Тюмени начала распространяться пыльца ольхи. Активность пыльцы — низкая», — передает данные сервис. Вместе с тем, согласно прогнозам специалистов, со следующей пятницы, 18 апреля, Тюмень накроет еще одним аллергеном. В этот день в областную столицу ветер принесет пыльцу березы. Ее активность оценивается как низкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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