Группа компаний «Южуралзолото» на лесных гарях высадила полтора миллиона сосен

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Из питомников высажены саженцы с учетом специфики почв и климата
Из питомников высажены саженцы с учетом специфики почв и климата Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в 2024 году высадил на месте лесных пожарищ в Челябинской области и сибирских регионах 1,6 млн сосен. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы, всего за год засадили 384 га.

«Предприятия компании в Красноярском крае, Хакасии и Челябинской области высадили в течение 2024 года более 1,6 млн саженцев сосны. Использовались только районированные саженцы из местных питомников», — заявили URA.RU в «ЮГК».

Акцию по посадке деревьев холдинг организовал в рамках утвержденной программы лесовосстановления, инициированной президентом компании Константином Струковым. Выбор мест для посадки и районированные саженцы использовались с учетом специфики почв и климата, что способствовало более успешной адаптации и росту сосен. Формированию здорового леса также способствовали регулярные работы по обработке почвы, прополке и дополнению высаженной культуры.

Программу восстановления лесов после пожаров в «ЮГК» назвали важным шагом в сохранении экологии регионов и поддержании баланса в природных экосистемах. Это позволит поддержать биоразнообразие. Проекты подобного рода, отметили в офисе золотодобытчика, позволяют восстанавливать не только леса, но и жизненные пространства для различных видов флоры и фауны.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в 2024 году высадил на месте лесных пожарищ в Челябинской области и сибирских регионах 1,6 млн сосен. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы, всего за год засадили 384 га. «Предприятия компании в Красноярском крае, Хакасии и Челябинской области высадили в течение 2024 года более 1,6 млн саженцев сосны. Использовались только районированные саженцы из местных питомников», — заявили URA.RU в «ЮГК». Акцию по посадке деревьев холдинг организовал в рамках утвержденной программы лесовосстановления, инициированной президентом компании Константином Струковым. Выбор мест для посадки и районированные саженцы использовались с учетом специфики почв и климата, что способствовало более успешной адаптации и росту сосен. Формированию здорового леса также способствовали регулярные работы по обработке почвы, прополке и дополнению высаженной культуры. Программу восстановления лесов после пожаров в «ЮГК» назвали важным шагом в сохранении экологии регионов и поддержании баланса в природных экосистемах. Это позволит поддержать биоразнообразие. Проекты подобного рода, отметили в офисе золотодобытчика, позволяют восстанавливать не только леса, но и жизненные пространства для различных видов флоры и фауны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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