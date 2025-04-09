Группа компаний «Южуралзолото» на лесных гарях высадила полтора миллиона сосен

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») в 2024 году высадил на месте лесных пожарищ в Челябинской области и сибирских регионах 1,6 млн сосен. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы, всего за год засадили 384 га.
«Предприятия компании в Красноярском крае, Хакасии и Челябинской области высадили в течение 2024 года более 1,6 млн саженцев сосны. Использовались только районированные саженцы из местных питомников», — заявили URA.RU в «ЮГК».
Акцию по посадке деревьев холдинг организовал в рамках утвержденной программы лесовосстановления, инициированной президентом компании Константином Струковым. Выбор мест для посадки и районированные саженцы использовались с учетом специфики почв и климата, что способствовало более успешной адаптации и росту сосен. Формированию здорового леса также способствовали регулярные работы по обработке почвы, прополке и дополнению высаженной культуры.
Программу восстановления лесов после пожаров в «ЮГК» назвали важным шагом в сохранении экологии регионов и поддержании баланса в природных экосистемах. Это позволит поддержать биоразнообразие. Проекты подобного рода, отметили в офисе золотодобытчика, позволяют восстанавливать не только леса, но и жизненные пространства для различных видов флоры и фауны.
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