В России появился опасный сорняк из Европы, уничтожающий фундаменты зданий

Ученые обнаружили в России новый вид сорняка из Европы, который способен разрушать фундаменты зданий, об этом сообщил главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Виноградова. Речь идет о гибридном виде рейнутрии, известный как «Богемская рейнутрия».
«Изначально... существовали два вида: „Сахалинская рейнутрия“ и „Японская рейнутрия“... в ботанических садах Великобритании и Голландии... образовали гибрид „Богемская рейнутрия“... гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — заявила Виноградова. Ее слова передает РИА «Новости».
Научный сотрудник добавила, что сорняк уже появился и активно распространяется в южных районах России, например, в Кисловодске. По словам Виноградовой, ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии.
Она отметила значительные сложности в уничтожении данного гибрида по сравнению с другими видами сорняков. По словам эксперта, чтобы избавиться от растения, нужна тяжелая техника. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», — отметила Виноградова.
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