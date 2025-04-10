В России появился опасный сорняк из Европы, уничтожающий фундаменты зданий

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Опасный сорняк из Европы, найденный учеными, распространяется в южных районах России, заявила научный сотрудник Виноградова
Опасный сорняк из Европы, найденный учеными, распространяется в южных районах России, заявила научный сотрудник Виноградова Фото:

Ученые обнаружили в России новый вид сорняка из Европы, который способен разрушать фундаменты зданий, об этом сообщил главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Виноградова. Речь идет о гибридном виде рейнутрии, известный как «Богемская рейнутрия».

«Изначально... существовали два вида: „Сахалинская рейнутрия“ и „Японская рейнутрия“... в ботанических садах Великобритании и Голландии... образовали гибрид „Богемская рейнутрия“... гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — заявила Виноградова. Ее слова передает РИА «Новости».

Научный сотрудник добавила, что сорняк уже появился и активно распространяется в южных районах России, например, в Кисловодске. По словам Виноградовой, ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии.

Она отметила значительные сложности в уничтожении данного гибрида по сравнению с другими видами сорняков. По словам эксперта, чтобы избавиться от растения, нужна тяжелая техника. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», — отметила Виноградова.

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Ученые обнаружили в России новый вид сорняка из Европы, который способен разрушать фундаменты зданий, об этом сообщил главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Виноградова. Речь идет о гибридном виде рейнутрии, известный как «Богемская рейнутрия». «Изначально... существовали два вида: „Сахалинская рейнутрия“ и „Японская рейнутрия“... в ботанических садах Великобритании и Голландии... образовали гибрид „Богемская рейнутрия“... гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — заявила Виноградова. Ее слова передает РИА «Новости». Научный сотрудник добавила, что сорняк уже появился и активно распространяется в южных районах России, например, в Кисловодске. По словам Виноградовой, ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии. Она отметила значительные сложности в уничтожении данного гибрида по сравнению с другими видами сорняков. По словам эксперта, чтобы избавиться от растения, нужна тяжелая техника. «Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать», — отметила Виноградова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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