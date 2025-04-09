Челябинка прогуливала отработку из-за похмелья

Жительница поселка Полетаево (Челябинская область) прогуливала обязательные работы, назначенные судом за неуплату алиментов, из-за похмелья. Именно такую причину она назвала судебным приставам, приехавшим для ее задержания.
«Свое уклонение от обязательных работ объяснила просто: часто болеет с похмелья. Вот суд и решил ее отрезвить, отправив под административный арест на трое суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Там отметили, что отыскать должницу было тяжело. Каждый раз постояльцы ее жилища говорили, что ее нет дома.
После отбытия трехсуточного ареста будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Также приставы намерены довести историю с обязательными работами до конца.
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