09 апреля 2025

Челябинка прогуливала отработку из-за похмелья

© Служба новостей «URA.RU»
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Тяга к спиртному мешала женщине отработать наказание
Тяга к спиртному мешала женщине отработать наказание Фото:

Жительница поселка Полетаево (Челябинская область) прогуливала обязательные работы, назначенные судом за неуплату алиментов, из-за похмелья. Именно такую причину она назвала судебным приставам, приехавшим для ее задержания.

«Свое уклонение от обязательных работ объяснила просто: часто болеет с похмелья. Вот суд и решил ее отрезвить, отправив под административный арест на трое суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Там отметили, что отыскать должницу было тяжело. Каждый раз постояльцы ее жилища говорили, что ее нет дома.

После отбытия трехсуточного ареста будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Также приставы намерены довести историю с обязательными работами до конца.

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Жительница поселка Полетаево (Челябинская область) прогуливала обязательные работы, назначенные судом за неуплату алиментов, из-за похмелья. Именно такую причину она назвала судебным приставам, приехавшим для ее задержания. «Свое уклонение от обязательных работ объяснила просто: часто болеет с похмелья. Вот суд и решил ее отрезвить, отправив под административный арест на трое суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Там отметили, что отыскать должницу было тяжело. Каждый раз постояльцы ее жилища говорили, что ее нет дома. После отбытия трехсуточного ареста будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Также приставы намерены довести историю с обязательными работами до конца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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