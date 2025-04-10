В ХМАО хулиганы подрались с сотрудником прокуратуры в гаражном кооперативе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшие задержаны и помещены в ИВС
Нападавшие задержаны и помещены в ИВС Фото:

В Сургуте двое мужчин избили сотрудника прокуратуры ХМАО. Конфликт произошел из-за того, что автомобиль пострадавшего мешал нападавшим проехать.

«Двое мужчин в гаражном кооперативе начали конфликтовать с сотрудником прокуратуры из-за того, что его автомобиль мешал им проехать. Ссора перешла в потасовку и закончилась избиением. Сейчас в инциденте разбирается следственный комитет», — рассказал агентству источник, близкий к силовым структурам.

В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по уголовным статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Инсайдер рассказал, что мужчины также проявляли агрессию к полицейским, которые пришли их задерживать после драки. Сейчас злоумышленники находятся в ИВС.

URA.RU запросило комментарии в пресс-службах югорской полиции, прокуратуры и следственного комитета. На момент публикации ответы не поступили.

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В Сургуте двое мужчин избили сотрудника прокуратуры ХМАО. Конфликт произошел из-за того, что автомобиль пострадавшего мешал нападавшим проехать. «Двое мужчин в гаражном кооперативе начали конфликтовать с сотрудником прокуратуры из-за того, что его автомобиль мешал им проехать. Ссора перешла в потасовку и закончилась избиением. Сейчас в инциденте разбирается следственный комитет», — рассказал агентству источник, близкий к силовым структурам. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по уголовным статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Инсайдер рассказал, что мужчины также проявляли агрессию к полицейским, которые пришли их задерживать после драки. Сейчас злоумышленники находятся в ИВС. URA.RU запросило комментарии в пресс-службах югорской полиции, прокуратуры и следственного комитета. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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