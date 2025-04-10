В Ингушетии задержали боевиков ИГ*, убивших полицейских

В Ингушетии задержаны двое мужчин, подозреваемые в связях с ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ), которая ранее атаковала пост ГАИ и убила полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в оперативных службах.
«В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в связях с боевиками ИГ*, напавшими на пост ГАИ и убившими полицейских», — отмечает телеканал в своем telegram-канале. Задержанные обвиняются в том, что они неоднократно контактировали с членами бандгруппы и знали о планах нападения на правоохранителей.
По словам источника РЕН ТВ, задержанные знали о планах группировки напасть на полицейских в республике, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы. Кроме того, подозреваемые обсуждали организацию финансовой помощи террористам под видом благотворительности, что также входит в круг их обвинений. Источник журналистов также уточнил, что подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года за несообщение о преступлении.
Накануне в Ачхой-Мартане (Чечня) неизвестный с ножом напал на полицейских. Один сотрудник погиб. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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