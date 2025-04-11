Путин заявил о новом облике Военно-морского флота России

Путин: доля современных вооружений в морских ядерных силах в РФ составляет 100%
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Военно-морской флот России играет важнейшую роль в защите страны, сказал Путин
Военно-морской флот России играет важнейшую роль в защите страны, сказал Путин Фото:

Современные образцы вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляют 100%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ России, которое проходит в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Военно-морской флот России должен сформировать новый облик, как того требуют обстановка в мире, новые угрозы и цифровая революция.

«Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ. Флот играет важнейшую роль в защите национальных интересов страны», — заявил Путин. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».

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Современные образцы вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляют 100%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ России, которое проходит в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Военно-морской флот России должен сформировать новый облик, как того требуют обстановка в мире, новые угрозы и цифровая революция. «Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ. Флот играет важнейшую роль в защите национальных интересов страны», — заявил Путин. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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