Путин заявил о новом облике Военно-морского флота России

Современные образцы вооружения в морских стратегических ядерных силах России составляют 100%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ России, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что Военно-морской флот России должен сформировать новый облик, как того требуют обстановка в мире, новые угрозы и цифровая революция.
«Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ. Флот играет важнейшую роль в защите национальных интересов страны», — заявил Путин. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».
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