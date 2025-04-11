В Тюмени нашли 10-летнего ребенка, который поджег многоквартирный дом

В Тюмени поджигателем многоквартирного дома по улице Николая Федорова оказался 10-летний ребенок. В пресс-службе УМВД региона корреспонденту URA.RU сообщили, что личность нарушителя установлена.
«Полицейскими установлен 10-летний несовершеннолетний, в результате действий которого 8 апреля произошло возгорание фасада дома по улице Николая Федорова. В настоящее время совместно с другими субъектами профилактики устанавливаются причины и мотивы совершения такого поступка», — говорится в сообщении.
Также выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проведенной работы будут приняты соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как мальчик поджигает фасад здания, а затем садится на велосипед и уезжает. Очевидцы предположили, что ребенок живет по соседству.
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