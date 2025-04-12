Bloomberg: Трамп освободил электронику от тарифов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об освобождении электронной продукции от тарифов. Об этом сообщает технологический редактор Bloomberg Марк Гурман в своих соцсетях.
«Администрация президента Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от так называемых взаимных тарифов», — пишет Гурман на своей странице в соцсети X. По его мнению, такие меры были приняты в интересах компании Apple и ее клиентов. Это позволило снизить китайские тарифы с 125%.
Ранее китайские власти приняли решение увеличить тарифы на импорт американских товаров до 125%. Это было сделано в качестве ответной меры. Китай не собирается уступать перед угрозами и шантажом со стороны США, передает RT.
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