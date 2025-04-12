Bloomberg: Трамп освободил электронику от тарифов

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Трамп освободил электронику от тарифов в угоду компании Apple
Трамп освободил электронику от тарифов в угоду компании Apple Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об освобождении электронной продукции от тарифов. Об этом сообщает технологический редактор Bloomberg Марк Гурман в своих соцсетях.

«Администрация президента Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от так называемых взаимных тарифов», — пишет Гурман на своей странице в соцсети X. По его мнению, такие меры были приняты в интересах компании Apple и ее клиентов. Это позволило снизить китайские тарифы с 125%.

Ранее китайские власти приняли решение увеличить тарифы на импорт американских товаров до 125%. Это было сделано в качестве ответной меры. Китай не собирается уступать перед угрозами и шантажом со стороны США, передает RT.

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об освобождении электронной продукции от тарифов. Об этом сообщает технологический редактор Bloomberg Марк Гурман в своих соцсетях. «Администрация президента Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от так называемых взаимных тарифов», — пишет Гурман на своей странице в соцсети X. По его мнению, такие меры были приняты в интересах компании Apple и ее клиентов. Это позволило снизить китайские тарифы с 125%. Ранее китайские власти приняли решение увеличить тарифы на импорт американских товаров до 125%. Это было сделано в качестве ответной меры. Китай не собирается уступать перед угрозами и шантажом со стороны США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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