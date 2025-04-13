Глава Пермского района Андрианова сменила руководителя аппарата

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова назначила нового заместителя, который также руководит аппаратом мэрии. Им стал бывший замглавы администрация Кировского района Дмитрий Генкин, сообщил источник URA.RU территории.
«Дмитрий Генкин приступил к работе с 14 апреля. До перехода в Кировский район он пять лет работал замначальника самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми», — рассказал собеседник.
Сергей Емарков, занимавший пост руководителя аппарата до Генкина, уволился по собственному желанию. «Логично, что на должности руководителя аппарата каждый мэр хочет видеть человека, которому доверяет. Ермаков прошел большой пусть в администрации территории, начинал с простым юристом у Александра Кузнецова», — вспоминает инсайдер. Ольга Андрианова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Ранее агентство сообщало, что депутаты местной думы единогласного избрали Андрианову мэром.
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