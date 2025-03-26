26 марта 2025

В Пермском округе официально сменился мэр

Главой Пермского муниципального округа стала Ольга Андрианова
© Служба новостей «URA.RU»
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К обязанностям Ольга Андрианова приступит с завтрашнего дня
К обязанностям Ольга Андрианова приступит с завтрашнего дня Фото:

Главой Пермского муниципального округа Пермского края избрана Ольга Андрианова. Депутаты местной Думы поддержали ее кандидатуру единогласно. 

«К исполнению обязанностей в статусе главы она приступит с 28 марта. Ранее Ольга Андрианова занимала должность первого замглавы Перми», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Во втором туре конкурса за пост мэра помимо Ольги Андриановой боролся и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын. Он также известен, как экс-начальник следственного отдела Добрянки.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Андрианова удивила депутатов территории стилем управления. По словам источника, с первых дней работы чиновница установила с депутатским корпусом «конструктивный диалог», спрашивая мнение народных избранников по ключевым темам, «которые стоят на повестке»

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Главой Пермского муниципального округа Пермского края избрана Ольга Андрианова. Депутаты местной Думы поддержали ее кандидатуру единогласно.  «К исполнению обязанностей в статусе главы она приступит с 28 марта. Ранее Ольга Андрианова занимала должность первого замглавы Перми», — сообщает telegram-канал «На местах».  Во втором туре конкурса за пост мэра помимо Ольги Андриановой боролся и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын. Он также известен, как экс-начальник следственного отдела Добрянки. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Андрианова удивила депутатов территории стилем управления. По словам источника, с первых дней работы чиновница установила с депутатским корпусом «конструктивный диалог», спрашивая мнение народных избранников по ключевым темам, «которые стоят на повестке»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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