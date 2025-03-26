В Пермском округе официально сменился мэр

Главой Пермского муниципального округа Пермского края избрана Ольга Андрианова. Депутаты местной Думы поддержали ее кандидатуру единогласно.
«К исполнению обязанностей в статусе главы она приступит с 28 марта. Ранее Ольга Андрианова занимала должность первого замглавы Перми», — сообщает telegram-канал «На местах».
Во втором туре конкурса за пост мэра помимо Ольги Андриановой боролся и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын. Он также известен, как экс-начальник следственного отдела Добрянки.
Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Андрианова удивила депутатов территории стилем управления. По словам источника, с первых дней работы чиновница установила с депутатским корпусом «конструктивный диалог», спрашивая мнение народных избранников по ключевым темам, «которые стоят на повестке»
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