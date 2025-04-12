Замглавы покинул администрацию Пермского округа

Глава аппарата администрации Пермского округа Сергей Ермаков покинул пост по собственному желанию. Это первая кадровая перестановка после назначения нового главы округа Ольги Андриановой. Об этом сообщают СМИ.
«Из администрации Пермского муниципального округа ушел заместитель главы Сергей Ермаков, занимавший должность руководителя аппарата. Его отставка стала первой кадровой переменой после назначения нового главы округа — Ольги Андриановой. Ермаков уволился по собственному желанию, а его преемник будет представлен в понедельник», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что весной 2025 года Ольга Андрианова, ранее работавшая заместителем главы Перми, сменила на посту руководителя округа Владимира Цветова. В новой команде первым заместителем стал Дмитрий Мясоедов, а одним из замов — Мария Норина, оба ранее работали в мэрии. При этом часть прежнего руководства, включая Татьяну Гладких, Веру Утемову и Алексея Норицына, сохранила свои должности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!