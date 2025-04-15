15 апреля 2025

Тюменка пытается спасти бездомных болеющих собак на Шри-Ланке. Видео

Тюменка пытается передать таблетку для лечения больных собак на Шри-Ланке
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные страдают от подкожных клещей
Животные страдают от подкожных клещей Фото:

Жительница Тюмени пытается спасти группу бездомных собак, которые находятся в одной из крепостей на Шри-Ланке. Об этом девушка рассказала в диалоге с URA.RU. Животные страдают от подкожных клещей.

«Я живу в Тюмени. Встретила ее, когда поехала в форт Галле — единственную крепость англичан на Шри-Ланке. Именно так собачки и живут. Таких животных там двое, еще здесь проживает пес черного цвета, его состояние даже хуже. По симптомам можно сказать, что они больны демодекозом (подкожный клещ — ред. URA.RU) и им требуется лечение», — отметила тюменка.

Сейчас она ищет людей, которые в ближайшем будущем отправятся на Шри-Ланку и смогут доставить туда лекарства для собачек. Она обратила внимание, что найти таблетки на территории самой страны — очень сложно, а их прием необходим регулярно, на протяжении нескольких месяцев.

Ранее в Тюмени местные жители спасли ондатру со сломанной лапой. Ее вылечили в центре реабилитации «У Лукоморья».

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Жительница Тюмени пытается спасти группу бездомных собак, которые находятся в одной из крепостей на Шри-Ланке. Об этом девушка рассказала в диалоге с URA.RU. Животные страдают от подкожных клещей. «Я живу в Тюмени. Встретила ее, когда поехала в форт Галле — единственную крепость англичан на Шри-Ланке. Именно так собачки и живут. Таких животных там двое, еще здесь проживает пес черного цвета, его состояние даже хуже. По симптомам можно сказать, что они больны демодекозом (подкожный клещ — ред. URA.RU) и им требуется лечение», — отметила тюменка. Сейчас она ищет людей, которые в ближайшем будущем отправятся на Шри-Ланку и смогут доставить туда лекарства для собачек. Она обратила внимание, что найти таблетки на территории самой страны — очень сложно, а их прием необходим регулярно, на протяжении нескольких месяцев. Ранее в Тюмени местные жители спасли ондатру со сломанной лапой. Ее вылечили в центре реабилитации «У Лукоморья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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