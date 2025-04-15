Жительница Тюмени пытается спасти группу бездомных собак, которые находятся в одной из крепостей на Шри-Ланке. Об этом девушка рассказала в диалоге с URA.RU. Животные страдают от подкожных клещей.
«Я живу в Тюмени. Встретила ее, когда поехала в форт Галле — единственную крепость англичан на Шри-Ланке. Именно так собачки и живут. Таких животных там двое, еще здесь проживает пес черного цвета, его состояние даже хуже. По симптомам можно сказать, что они больны демодекозом (подкожный клещ — ред. URA.RU) и им требуется лечение», — отметила тюменка.
Сейчас она ищет людей, которые в ближайшем будущем отправятся на Шри-Ланку и смогут доставить туда лекарства для собачек. Она обратила внимание, что найти таблетки на территории самой страны — очень сложно, а их прием необходим регулярно, на протяжении нескольких месяцев.
Ранее в Тюмени местные жители спасли ондатру со сломанной лапой. Ее вылечили в центре реабилитации «У Лукоморья».
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