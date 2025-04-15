В Тюменской области сестра погибшего участника СВО не получила «похоронные» из-за мертвого отца

Жительница Тюменской области не смогла получить всю сумму «похоронных» за погибшего на СВО брата, так как при распределении денег учли права их умершего 20 лет назад отца. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.
«Прокуратура Упоровского района помогла устранить ошибку, из-за которой сестра погибшего участника СВО не получила выплату. Военный погиб в 2024 году. В связи с этим у женщины возникло право на получение единовременной выплаты в связи с гибелью брата. Из-за ошибки в документах тюменка не смогла доказать, что их с братом отец умер в 2005 году. По этой причине она получила выплату в меньшем размере», — рассказали в ведомстве.
При распределении средств, выплачиваемых родным погибших военных, учитываются все близкие родственники, и деньги между ними делят пропорционально. Прокуратура помогла доказать в суде, что папа бойца давно мертв. Оказалось, что в ЗАГСе неверно оформили акт о смерти.
Как ранее писало URA.RU, за 2024 год тюменцы в восемь раз чаще обращались к уполномоченному по правам человека в связи с вопросами, касающимися СВО. В частности, из-за выплат на погибших.
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