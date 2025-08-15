15 августа 2025

В Копейске неуправляемый автобус едва не врезался в здание автовокзала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Автобус остановился в считанных сантиметрах от здания автовокзала (архивное фото)
Автобус остановился в считанных сантиметрах от здания автовокзала (архивное фото)

В Копейске рейсовый автобус днем 16 августа выехал на посадочную платформу автовокзала и едва не врезался в здание. Об этом сообщили очевидцы.

«В Копейске на автостанции автобус въехал в здание», — говорится в сообщении группы «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На прикрепленных к посту кадрах видно, что строение не пострадало.

Очевидцы уточнили, что автобус выкатился с проезжей части. В момент ЧП водителя, а также пассажиров в салоне не было. По предварительным данным, никто не пострадал.

