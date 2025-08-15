Автобус остановился в считанных сантиметрах от здания автовокзала (архивное фото)
В Копейске рейсовый автобус днем 16 августа выехал на посадочную платформу автовокзала и едва не врезался в здание. Об этом сообщили очевидцы.
«В Копейске на автостанции автобус въехал в здание», — говорится в сообщении группы «
Очевидцы уточнили, что автобус выкатился с проезжей части. В момент ЧП водителя, а также пассажиров в салоне не было. По предварительным данным, никто не пострадал.
Автобус протаранил торговые ряды
