15 августа 2025

Алиханов и Текслер посетили челябинские заводы «Сигнал» и «Электромашина».

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ознакомился с работой оборудования НПО «Электромашина»
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во второй день визита в Челябинск вместе с губернатором Алексеем Текслером побывал на заводах «Сигнал» и «Электромашина». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Антон Алиханов в сопровождении губернатора Алексея Текслера ознакомился с работой оборудования, которое приобретено при поддержке Минпромторга РФ для НПО „Электромашина“. Это оборудование поставлено в рамках программы технического перевооружения НПО», — уточнили в пресс-службе.

«Электромашина» входит в состав Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. В литейном цехе введено более десяти единиц нового оборудования, внедрено четыре роботизированных комплекса литья. Также обновлена и другая техника. Это позволяет нарастить объемы производства, улучшить качество продукции и исключить простои.

Алиханов приехал в Челябинск 15 августа. В первый день визита он вместе с Текслером побывал на Заводе роботов, ЧТПЗ, заводе городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины», АО «Конар» и ЧТЗ. Также глава Минпромторга и губернатор Челябинской области встретились с участниками президентской кадровой программы «Время героев».

