Алиханов и Текслер встретились с представителями бизнеса Челябинской области

В Челябинской области прошла встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова и губернатора Алексея Текслера с представителями местного бизнес-сообщества. Стороны подняли актуальные вопросы, интересующие промышленные предприятия региона, а также обсудили действующие и новые меры поддержки.
«Промышленный потенциал у региона, конечно, огромный и база огромная. Продолжается инвестиционный цикл, в прошлом году новые рекорды регион поставил в этом смысле. Федеральный фонд развития промышленности активно здесь работает», — отметил Алиханов на встрече.
Министр обратил внимание на положительную динамику промышленного производства в Челябинской области за последние годы. Он также назвал вызовы, которые стоят перед металлургической отраслью и другими секторами промышленности, подтвердив готовность рассмотреть дополнительные меры поддержки. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного цикла, модернизации оборонно-промышленных предприятий и диверсификации производства.
Говорили и о программе обновления, строительства новых цехов и оснащения современным оборудованием предприятий оборонного комплекса. Она действует по поручению президента РФ Владимира Путина.
В свою очередь губернатор Алексей Текслер выразил благодарность Министерству промышленности и торговли за постоянное внимание к региону. Он акцентировал важность решения стоящих перед страной задач: технологического развития, выполнения гособоронзаказа и поддержки предприятий, задействованных в специальной военной операции. Глава области подчеркнул, что помимо базовых отраслей регион активно развивается в сфере высоких технологий, роботизации и других перспективных направлениях, которые получают поддержку со стороны федерального ведомства.
Перед встречей Алиханов с Текслером побывали на предприятиях «Сигнал» и «Электромашина». Днем ранее глава Минпрома посетил ряд промышленных предприятий, включая завод роботов, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), завод городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины», акционерное общество «Конар» и Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
