15 августа 2025

Участок челябинской трассы М-5 частично перекроют

На трассе М-5 в Челябинской области введут реверс в ночь с 16 на 17 августа
Движение на трассе ограничат в связи с укладкой асфальта
Движение на трассе ограничат в связи с укладкой асфальта

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Кропачево частично перекроют в ночь с 16 на 17 августа. Здесь введут реверсивное движение из-за укладки асфальта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с дорожными работами на участке трассы М-5 „Урал“ с 1613-го по 1615-й километр в ночь с 16 на 17 августа на указанном участке возможны затруднения движения. Будет введен реверс на время производства работ», — говорится в официальном сообщении Упрдора.

В учреждении уточнили, что на участке будут укладывать асфальт. Водителям посоветовали планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Как URA.RU писало ранее, в конце июля был полностью перекрыт съезд с обхода Челябинска на Екатеринбург. Участок огородили для восстановления дорожного полотна.

