На участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью Челябинской области грузовой автомобиль съехал с проезжей части. Он повис на дорожном ограждении, частично перегородив дорогу. Об этом сообщил telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«На 1626 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск между городами Усть-Катав и Юрюзань произошло ДТП. Без пострадавших», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность дорожного движения и координируя эвакуацию автомобиля.
Как URA.RU писало ранее, 1 августа в Миасском городском округе ВАЗ столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла женщина и пострадали еще два человека. В июле аналогичная авария с участием грузовика произошла в Саткинском районе. Тогда также вводилось реверсивное движение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!