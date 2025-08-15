15 августа 2025

Фура повисла на отбойнике, перегородив челябинскую трассу М-5. Видео

ДТП произошло между городами Усть-Катав и Юрюзань
ДТП произошло между городами Усть-Катав и Юрюзань Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Юрюзанью Челябинской области грузовой автомобиль съехал с проезжей части. Он повис на дорожном ограждении, частично перегородив дорогу. Об этом сообщил telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«На 1626 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск между городами Усть-Катав и Юрюзань произошло ДТП. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность дорожного движения и координируя эвакуацию автомобиля.

Как URA.RU писало ранее, 1 августа в Миасском городском округе ВАЗ столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла женщина и пострадали еще два человека. В июле аналогичная авария с участием грузовика произошла в Саткинском районе. Тогда также вводилось реверсивное движение.

