Челябинский губернатор показал главе Минпромторга инклюзивную спортплощадку. Фото

Антону Алиханову и Алексею Текслеру показали инклюзивное спортивное оборудование
Антону Алиханову и Алексею Текслеру показали инклюзивное спортивное оборудование Фото:

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили спортивную площадку, адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование для нее выпускает местное предприятие.

«Вообще все новые спортивные объекты, которые мы открываем, уже имеют современную, доступную среду. А объекты, построенные ранее и не имеющие доступной среды, будут переоборудованы, чтобы каждый из них отвечал задачам адаптивных видов спорта. Поэтому оборудование, которое мы здесь видим, точно востребовано», — приводит слова Алексея Текслера telegram-канал ПУЛ №74.

Уличные тренажеры предназначены для разных групп мышц. Оборудование изготавливают на заводе в Верхнеуральске — недалеко от города Магнитогорска. Спортинвентарь установлен по проекту «Вызов» благотворительной программы ДоброFON. Сейчас в России действуют шестнадцать аналогичных площадок — они работают в Москве, Туле, Рязани, Челябинске и Магнитогорске.

Губернатор также проинформировал министра о начале строительства в Челябинске центра адаптивных видов спорта. Готова проектно-сметная документация. Строительство начнется со следующего года.

Современная площадка оснащена оборудованием для людей с ОВЗ
Современная площадка оснащена оборудованием для людей с ОВЗ
Фото:

